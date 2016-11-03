

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.







Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Çanakkale'de FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tespit ettiği 20 şüpheli öğretmenden 18'ini gözaltına aldı.







Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







Bu arada, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı ve evlerinde 1 dolarlık banknotlar, Bank Asya kartları, bazı evrak ve FETÖ elebaşına ait kitaplar ile "Kıtmir duası" bulunduğu öğrenildi.







Şüpheli 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.