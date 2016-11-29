

“Botoks ve ya pahalı kırışıklık önleyici kremler yerine, gülümsemiyorum ve kırışmıyorum” diyen İngiliz Tess Christian'ın bu uygulaması mantıklı mı? Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, gülmenin hem kaslar hem de iyi hissetmek açısından çok önemli olduğunu belirtti ve “Ehlileştirilmiş botulizm maddesinden korkmayın” dedi.



Yüzünün kırışmaması için en mutlu ve eğlendiği anlarda bile ifadesiz bir şekilde durarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçmeyi hedeflediğini söyleyen kadın, 10 yaşından bu yana en belirgin mutluluk ifadesi olan gülümseme veya kahkaha mimiklerini yapmadığını ifade etti. Botoks, kırışıklık kremi gibi uygulamalara da karşı olduğunu dile getiren İngiliz ve konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ise aksine gülümsemenin yüz kaslarını çalıştırdığını ve botoksun da son derece faydalı bir kırışıklık önleyici tedavi olduğunu söyledi.



BOTOKS FAYDALI OLABİLİR



Op. Dr. Bülent Cihantimur gülümsemenin yüz kasları üzerinde son derece faydalı olduğunu, sinirlerin ve kasların bir nevi aerobik yapmasına ve oksijenin kılcal damarlarla yüze yayılmasına fayda sağladığını söyledi. “Ayrıca gülmek, kahkaha atmak endorfin hormonunu devreye sokarak pozitif duyguları öne çıkardığından, bağışıklık sistemini güçlendirir, başarıyı ve özgüveni artırır” ifadesinde bulunan Cihantimur, botoksun da sanılanın aksine son derece faydalı ve kırışıklıkları önleyici en ucuz önlem olduğunu belirtti.



BOTOKSUN GÜVENLİ BİR UYGULAMA OLDUĞU ONAYLANDI



Op. Dr. Bülent Cihantimur, 21. Yüzyılın en çok başvurulan medikal estetik uygulaması olan botoks hakkında şu bilgileri ekledi: “ Botoks uygulaması 90'lı yıllarda farklı sağlık sorunlarında kullanılmasının ardından, mimik kaslarına bağlı olarak gelişen kırışıklık tedavilerinde de faydalı olacağı fark edilmiş bir tür medikal enjeksiyondur. Özellikle belirtmek istiyorum FDA, diğer kozmetik girişimlere ve cerrahi operasyonlara nazaran çok çok daha düşük risk seviyesine sahip olduğu için, botoksu onaylamış ve güvenli bir enjeksiyon olduğunu açıklamıştır. Bu sebeple botoks konusunda hemen her gün duyabileceğiniz, zararlı olduğuna yönelik haberler, asılsızdır. İnsanoğlu 21. Yüzyılda eskiden zehirli olduğu düşünülen botulizm maddesini ehlileştirmiştir. Botoksu gönül rahatlığıyla, henüz ilk kırışıklıklarınız belirmeye başladığı andan itibaren kullanırsanız, mevcut ince çizgilerin derinleşmesinin önüne geçer ve yüzünüzde kalıcı derin izler yer etmeden önlem almış olursunuz. Uzman bir doktor tarafından yapılan botoks, size derin mimik kaybı olmadan, bol bol gülümseyip, kahkahalar atabileceğiniz aynı zamanda çizgilerden arınmış bir konfor sağlar. Güzel kadın, gülümseyen kadındır.”











kaynak:sözcü