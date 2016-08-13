

Beyaz Saray'dan Biden ve Poroşenko'nun telefon görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Her iki lider de Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için siyasi ve diplomatik yolların izlenmesinin, Minsk Anlaşması'nın eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi” denildi.







Açıklamada Biden'ın, Poroşenko'ya, Kırım konusunda gerginliğin artmasının önüne geçmek adına kendi sorumluluğuna düşeni yapması çağrısında bulunduğu, Washington'ın aynı çağrıyı Rusya'ya da ilettiği belirtildi.







Tarafların ayrıca, Ukrayna'ya IMF kredisinin bir sonraki diliminin sağlanması konusunu görüşerek, Ukrayna'da yolsuzluklarla mücadeleye yönelik reformların hayata geçirilmesinin önemini vurguladıkları ifade edildi.



Rusya, Ukrayna istihbaratının, Kırım'da havaalanı ve otogarda bombalı eylem planladığını iddia etti







Rusya-Ukrayna hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna istihbaratının, Kırım'da havaalanı ve otogarda bombalı eylem planladığını öne sürdü.