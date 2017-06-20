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kırılan kalp iyileşmiyor

KIRILAN KALP İYİLEŞMİYOR

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sevdiği birini kaybetme gibi aşırı duygusal stres yaratan durumların, kişinin kalbinde kalıcı hasar oluşturabileceğini ortaya koydu

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:55
Puan Ver : Kırılan Kalp İyileşmiyor(8/10)10


Times gazetesinde yer alan habere göre "Kırık Kalp Sendromu" adı verilen durumda, aşırı stres nedeniyle hasta kalp yetmezliği yaşayabiliyor. İngiliz Kalp Vakfı'nın desteğiyle yapılan araştırma ise, bu gibi aşırı stres durumlarında hastanın kalp kaslarında kalıcı hasar oluşabileceğini gösterdi. Araştırmada 52 hasta 4 ay boyunca takip edildi.



Araştırmayı yürüten Dr. Dana Dawson "Bu hastaların hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamen iyileşebileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmayla birlikte gördük ki hastalığın kalpte çok daha kalıcı etkileri var" dedi. Araştırmada hastaların kalp kaslarında yaralar oluştuğu ve kasların kan pompalama görevini tam olarak yerine getiremediği görüldü. Sadece İngiltere'de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin bu sendroma yakalandığı tahmin ediliyor. Bunların yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.



Belirtileri ise büyük ölçüde kalp kriziyle benzer. Hastalar nefes alamama, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikâyetlerle doktorlara başvuruyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kırılan  Kalp  İyileşmiyor    haber

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