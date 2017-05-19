Kırıkkale Ve Sivas'tan Feci Kaza Haberleri Peş Peşe Geldi: 4 Ölü
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kırıkkale ve sivas'tan feci kaza haberleri peş peşe geldi: 4 ölü

KIRIKKALE VE SİVAS'TAN FECİ KAZA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ: 4 ÖLÜ

Kırıkkale'de iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Sivas'ın Suşehri ilçesinde ise cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:17
Puan Ver : Kırıkkale Ve Sivas'tan Feci Kaza Haberleri Peş Peşe Geldi: 4 Ölü(8/10)8


Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametine giden Salih Alus (59)  idaresindeki 38 LA 953 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Recep Korkmaz'ın  (46) kullandığı 06 DP 5696 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 19.  kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı bölümde  çarpıştı.



Kazada, kamyon sürücüleri Alus ile Korkmaz olay yerinde yaşamını  yitirdi.



Araçta sıkışan Alus'un cesedi, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu  yerden çıkarıldı.



Daha sonra cesetler morga gönderildi.



Kaza nedeniyle karayolunun Kırıkkale'ye geliş yönü bir süre trafiğe  kapalı kaldı.



 



kaynak:milliyet








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