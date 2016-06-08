

İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın (22) cenazesi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit oğlu ile ölmeden 10 dakika önce mesajlaştığını söyleyerek gözyaşı döken anne Narişen Pekdoğan, oğlunun kendine, şehit olduğu takdirde dik durması istediğini ifade etti. Şehit annesi Pekdoğan, “Ben sözümü tutacağım. Hainleri güldürmeyeceğim.



Ben senin düğününü görmedim. Kuzum seni kalleşçe öldürdüler.” dedi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan şehit Pekdoğan'ın naaşı, helallik için Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada baba Mehmet ve anne Narişen Pekdoğan'ı sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada şehidin tabutuna damalık konuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Pekdoğan'ın cenazesi, Nur Camii ve Külliyesi'ne götürüldü. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından şehit Polis Memuru Emrah Pekdoğan'ın cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'ne defnedildi. Törene Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, emniyet mensupları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı