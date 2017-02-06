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kırgızistan fetö için düğmeye bastı!

KIRGIZİSTAN FETÖ İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Kırgızistan'da FETÖ'ye ait okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Tarih : 06 Şubat 2017, 10:48
Puan Ver : Kırgızistan Fetö İçin Düğmeye Bastı!(9/10)7


Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda, FETÖ'ye ait okulların kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini ifade ederek, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapılacağını söylemişti.



OKULLAR NASIL KAPATILACAK?



Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisin tarafından düzenlenen yılsonu değerlendirme basın toplantısında gündeme gelen FETÖ'ye okulların kapatılması konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.



 



kaynak:sabah








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