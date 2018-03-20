KIRGIZ KADINA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TUTUKLANAN SAPIK, CİNAYETİ HATIRLAMADI
Denizli'de gazinoda çalışan Kırgız kadını zorla arabaya bindiren adam tecavüz ettikten sonra öldürdü. Ardından otomobille kadının üzerinden geçen tecavüzcü, olay anını hatırlamadığını söyledi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu kadına tecavüz edip, boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini tarla yoluna atan ardından otomobille bacaklarının üzerinden geçen adam jandarma tarafından yakalandı. Tecavüzcünün ifadesinde "Olay günü yaşananları hatırlamıyorum" demesi dikkat çekti.
İŞÇİLER BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK KADIN CESEDİ BULDU
Pamukkale Mahallesi Kocaarık Mevkii'ndeki bir tarla yolundan dün sabah saatlerinde geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan kadının cesedini buldu.
BOĞDUKTAN SONRA ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇMİŞ
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ KATİL BULUNDU
Jandarma, Kırgızistan uyruklu Kyzy'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu. Kyzy'yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi'nde kasaplık yapan Barış Ünal olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri; güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği Barış Ünal'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.
GARSON KIZI GAZİNODAN ZORLA ALIP TECAVÜZ ETMİŞ
Kyzy'nin bir barda garsonluk yaptığı, dün sabaha karşı çalıştığı gazinodan evine gitmek için çıktığı, iddiaya göre, yolda yürüyen Barış Ünal'ın zorla otomobile bindirip olay yerine götürdüğü, ilişki teklifini kabul etmeyen kadını, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü, ardından da aracıyla bacaklarının üzerinden geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.
İFADESİNDE "YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM" DEDİ
İfadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen zanlı Barış Ünal'ın, kadının otomobilden düştüğünü, kazayla üzerinden geçtiğini söylediği öğrenildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Barış Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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