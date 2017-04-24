Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, fazla kilo ve hareketsizliğin kireçlenmeye sebep olduğunu belirterek, "Ağrıları azaltmak için kaslarınızı güçlendirin" dedi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, en sık görülen eklem hastalığı olan kireçlenmenin özellikle ilerleyen yaşla birlikte artış gösterdiğini ve eklem kıkırdağının yapısının genetik etkenler, fazla kilo, kaza ya da herhangi bir travmaya bağlı bozulması sonucu geliştiğini söyledi.



Kireçlenmenin, ağrı, eklemlerde tutukluk gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Aydın, "Hareketsiz yaşam ve kilo artışı durumunda şikayetler artış göstermeye başladı. Kireçlenmede, bozulan kıkırdak dokunun yerine getirilmesi mümkün değil. Bu nedenle kilo fazlası olan kişiler, eklemlere binen yük miktarını azaltmak için egzersizle kaslarını güçlendirmesi gerekir" dedi.







kaynak:sabah