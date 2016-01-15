

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasının bahçesindeki kireç tankına inen 24 yaşındaki Volkan Orman çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.



Bu sırada 50 yaşındaki Akif Uçar ile 29 yaşındaki Engin Özder de düşen arkadaşlarına yardım etmek üzere tankın başına gitti, ancak iddiaya göre gazdan etkilenen iki işçi de tanka düştü.



Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen afad ve itfaiye ekipleri geldi. Kireç tankına düşen 3 işçi çıkarıldı. Çıkarılan 3 işçiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti ama 3'ü de kurtarılamadı.



Bu arada çalışmalar sırasında bir itfaiye görevlisi de gazdan etkilendi. 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.