O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kiraya banka şartı!

KİRAYA BANKA ŞARTI!

Evini veya işyerini kiralayanlar, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmek zorunda. Yasaya uymayana ceza var. Kirayı elden veren kiracılar da sürprizle karşılaşabilir. Kira başına en düşük ceza 340 lira.

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:35
Puan Ver : Kiraya Banka Şartı!(6/10)3


Bir ev ya da işyerinin kiraya verilmesi halinde kiracıların kira bedelini nasıl ödemesi gerektiği, Vergi Usul Kanunu ile açıkça belirtiliyor. Yasaya göre; 500 liranın üstündeki ev kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi şart. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre bu limitin altındaki kira bedeli elden ödenebiliyor. Ancak işyeri kiralarında böyle 500, 1000 lira gibi bir limit yok. İşyeri kirası ne olursa olsun, kiranın bankaya yatırılması gerekiyor.



ALAN DA VEREN DE SORUMLU



Banka ve PTT aracılığıyla kira bedeli tahsilatı bir zorunluluk. Amaç kayıt dışılığın önüne geçmek. Maliye, denetimlerde kira bedellerinin elden ödendiğini veya alındığını tespit ederse 'özel usulsüzlük cezası' kesiyor. Bundan hem kiracı, hem de kiraya veren mülk sahibi sorumlu. Cezanın bir parasal karşılığı var. Vergi Kanunu'na göre; ceza yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5'i oranında uygulanıyor.








Etiketler: Kiraya  Banka  Şartı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER