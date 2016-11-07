

Bir ev ya da işyerinin kiraya verilmesi halinde kiracıların kira bedelini nasıl ödemesi gerektiği, Vergi Usul Kanunu ile açıkça belirtiliyor. Yasaya göre; 500 liranın üstündeki ev kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi şart. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre bu limitin altındaki kira bedeli elden ödenebiliyor. Ancak işyeri kiralarında böyle 500, 1000 lira gibi bir limit yok. İşyeri kirası ne olursa olsun, kiranın bankaya yatırılması gerekiyor.







ALAN DA VEREN DE SORUMLU







Banka ve PTT aracılığıyla kira bedeli tahsilatı bir zorunluluk. Amaç kayıt dışılığın önüne geçmek. Maliye, denetimlerde kira bedellerinin elden ödendiğini veya alındığını tespit ederse 'özel usulsüzlük cezası' kesiyor. Bundan hem kiracı, hem de kiraya veren mülk sahibi sorumlu. Cezanın bir parasal karşılığı var. Vergi Kanunu'na göre; ceza yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5'i oranında uygulanıyor.