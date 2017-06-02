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kiralık ospina

KİRALIK OSPİNA

Fenerbahçe'de kaleci konusunda İran Kulübü Persepolis'in yüksek bonservis talebi nedeniyle Beiranvand'dan vazgeçildi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : Kiralık Ospina(7/10)6


Fenerbahçe'de kaleci konusunda İran Kulübü Persepolis'in yüksek bonservis talebi nedeniyle Beiranvand'dan vazgeçildi. Sarı-lacivertliler, bu sezonu Petr Cech'in arkasında yedek olarak geçiren David Ospina konusunda oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.



F.Bahçe'nin, Arsenal ile görüşmelerinin devam ettiği, oyuncuyu 1 yıl kiralamak için İngilizlerle görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde Ospina'nın kadroya katılması halinde, sezona kimin 1. kaleci başlayacağına teknik direktör Aykut Kocaman karar verecek.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Kiralık  Ospina    haber

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