

Maliye Bakanlığı, hem vergi kaçağının önüne geçmek hem de güvenlik nedeniyle günlük kiralanan evler için sıkı tedbirler aldı. Bu kapsamda günlük kiralık konutlara, kira belgelendirme zorunluluğu getirildi.







ÖDEMELER BELGELENDİRİLECEK



Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilât ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından belgelenmesi zorunluluğu getirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, konutlarını günübirlik kiraya verenler ve araç kiralama işi yapan firmaların tahsilâtlarının tamamını banka ve benzeri kurumlar vasıtasıyla yapmak zorunda olacaklarını belirterek, uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesileceğini söyledi.







AĞIR CEZALAR GELİYOR



Bildirimde bulunmayanlara suç örgütlerine yardım yataklıktan ceza verilebilecek. Maliye Bakanı Ağbal, "Burada da bir tutar sınırlaması olmayacak. Kiralamanın bedeli 50-100 lira da 10-15 bin lira da olsa ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar aracılığıyla tahsil edilecek. Bu kurala uymayanlar hakkında, 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydı ile işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek" diye konuştu.







kaynak:ahaber