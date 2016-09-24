

Büyük bir merakla beklenen dizi, hem ekranda hem sosyal medyada birinciği kaptırmadı.







Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Seçkin Özdemir, Müjde Uzman, Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar'ın paylaştığı “Kiralık Aşk” dün akşam ekrana gelen yeni sezon, ilk bölümüyle iki kategoride birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.







Ömer, Defne'yi affetmedi!







Sürpriz sezon finaliyle ara veren dizide dün gecce gerçekler açığa çıktı. Defne (Elçin Sangu) ve Ömer (Barış Arduç) evlendi mi ? Sorusu cevabını buldu. Düğün geccesi Ömer'e kiralık olarak tutulduğunu anlatan Defne'yi Ömer affetmedi ve onu terk edip İtalya'ya yerleşti.







Final sahnesi çok konuşuldu.







Defne ve Ömer'in tesadüfi karşılaşması, geccenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Elektriklerin kesilmesi ile Defne ve Ömer'in karanlıkta kalması ve Defne'nin düşerken Ömer'in kollarına düşmesiyle izleyici adeta ekran başına kilitlendi.







Kiralık Aşk; A/B Sosyo Ekonomik Statü'de de yüzde 6,81 rey ting ve yüzde 20,86 izlenme payı ve 20+ABC1'de; yüzde 6,87 reyting ve yüzde 18,8 izlenme payı ile de zirveye yerleşti.







Bütün gecce TT oldu…







Sosyal medyada çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Kiralık Aşk, sosyal medyayı da yıktı geçirdi. İlk bölümün etiketi olan #ikincişans sadece 2 dakika içerisinde Türkiye gündemine 2. sıradan girerek Topic Trend (TT) oldu. Çok kısa bir sürede birinciliğe yükselen ve 10 saat boyunca gündemde kalan etiketin dışında Kiralık Aşk'ın sadık fan kitlesi #Pamir #Ömerİplikçi ve #DefnediÖmer etiketlerini kendileri yaratarak Türkiye ve dünya gündemine taşıdılar.



Kiralık Aşk, sosyal medyadaki 196.843 toplam ileti sayısı ile sezonun açılış rekorunu kırarak da gecceye damgasını vurdu.