KİRALIK AŞK'TA BARIŞ ARDUÇ'A RAKİP GELİYOR
Star TV'nin geçen yıla damga vuran dizisi Kiralık Aşk yeni sezon öncesi kadrosuna Seçkin Özdemir'in eklendiği öğrenildi.
Star TV'nin geçen yıla damga vuran dizisi Kiralık Aşk yeni sezon öncesi kadrosuna Seçkin Özdemir'in eklendiği öğrenildi.
Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı "Kiralık Aşk" yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Çekimleri henüz başlamayan dizinin hayranları "Yasemin" karakterini canlandıran Sinem Öztürk'ün ayrılmasıyla büyük şok yaşamıştı.
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