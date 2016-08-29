Kiralık Aşk yepyeni bölümleri ile yeniden start vermeye hazırlanıyor.Geçen sezon büyük beğeni ile takip edilen dizinin bu sezon daha da heyecanla takip edileceği öğrenilirken diziye yepyeni bir isim daha katıldı.Daha önce bir çok dizide yer alan Gizem Denizci dizinin yeni simi oldu.