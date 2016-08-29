KİRALIK AŞK'IN YENİ TRANSFERİ GİZEM DENİZCİ KİMDİR
Kiralık Aşk yepyeni bölümleri ile yeniden start vermeye hazırlanıyor.Geçen sezon büyük beğeni ile takip edilen dizinin bu sezon daha da heyecanla takip edileceği öğrenilirken diziye yepyeni bir isim daha katıldı.Daha önce bir çok dizide yer alan Gizem Denizci dizinin yeni simi oldu.
Star TV ekranında yayınlanan ve yeni sezon için hazırlıkları devam eden Ortaks Yapım'ın dizisi Kiralık Aşk'a oyuncu “Gizem Denizci” de dahil oldu. Daha önce Aşk Yeniden, Sen Benimsin, Evim Sensin gibi projelerde yer alan oyuncu Gizem Denizci, Kiralık Aşk'ta, Ayşegül karakterini canlandıracak. Kiralık Aşk, Eylül'de Star'da...
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