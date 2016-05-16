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kiralık aşk'ın yapımcısından elçin sangu açıklaması

KİRALIK AŞK'IN YAPIMCISINDAN ELÇİN SANGU AÇIKLAMASI

Star TV 'nin sevilen Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterine hayat veren Elçin Sangu gözünden rahatsızlandı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:39
Puan Ver : Kiralık Aşk'ın Yapımcısından Elçin Sangu Açıklaması(7/10)9


Kiralık Aşk yapım ekibi Elçin Sangu'yla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Kiralık Aşk'ın başrol oyuncusu Elçin Sangu, dizinin son yayınlanan bölümlerinde bir kaç sahne dışında neredeyse hiç yoktu.Daha önce Elçin Sangu'nun Kiralık Aşk'tan ayrılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Sangu'nun dizinin son bölümünde olmayışı yeniden aynı iddiaları gündeme getirdi. Ancak Elçin Sangu'nun dizide görülmeyişinin nedeni yaşadığı bir sağlık problemi olduğu ortaya çıktı. Kiralık Aşk dizinin yapımcı firması Ortaks Yapım, sosyal medya hesabından Elçin Sangu'yla ilgili açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Sevgili oyuncumuz Elçin Sangu, gözüyle ilgili bir rahatsızlık geçirmiştir. En kısa zamanda iyileşmesini temenni eder, Ortaks Yapım olarak geçmiş olsun dileriz" denildi.








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