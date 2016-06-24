

Ve beklenen sezon finali! Kiralık Aşk'ta Defne (Elçin Sangu) ve Ömer (Barış Arduç) kavuştu. Aşk yeniden alevleniyor. Düğün hazırlıkları sürerken beklenmedik bir itiraz, tüm dengeleri alt üst ediyor. Defne ve Ömer'in evliliğine karşı duran kim?







VUSLATA EREN KİM OLACAK?







Aşıklar inatlaşıyor. Peki, aşk mı gurur mu kazanacak? Çıkan anlaşmazlıklar çözülebilecek mi? Diğer yandan Yasemin ve Sinan'da evlilik için gün sayıyor. Peki vuslata eren kim olacak acaba?







BEKLENMEDİK GELİŞMELER KAPIDA







Ve nihayet düğün günü! Nefesler tutuldu. Kocaman sürprizler ve beklenmedik gelişmeler kapıda.