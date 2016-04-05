KİRALIK AŞK'IN SEVİLEN OYUNCUSUNDAN FLAŞ KARAR!
Kiralık Aşk dizisinin Yasemin'i Sinem Öztürk kalbini ünlü bir reklamcıya kaptırdı. Yıldırım aşkına tutulan güzel oyuncu mayıs ayında yeniden nikâh masasına oturacak. Sinem Öztürk, Kiralık Aşk tatile girdiği zaman nikah masasına oturacak.
Güzel oyuncu Sinem Öztürk yeniden nikâh masasına oturacak. Rol aldığı dizide çalışırken tanıştığı görüntü yönetmeni Bekir Toplar'dan bir ay önce ayrılan Sinem Öztürk, yıldırım aşkına tutuldu. Ayrıldıktan bir hafta sonra ünlü bir reklamcıya âşık olan güzel oyuncu, üç gün içinde evlilik kararı aldı.
MAYISTA DÜĞÜN VAR
Nikah için gün almaya çalışan çift, dizilerin tatile girdiği mayıs sonunda karar kıldı. Bugüne kadar iki kez evlenen oyuncu daha önce verdiği röportajda evlilikle ilgili, "Sadece evlenmiş olmak veya çocuk için asla evlenmem. Mantık evliliğine çok karşıyım. Aşk evliliği olmalı." demişti.
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