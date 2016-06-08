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kiralık aşk'ın serdar'ı osman akça: aldık kızı

KİRALIK AŞK'IN SERDAR'I OSMAN AKÇA: ALDIK KIZI

Star TV'nin sevilen dizisi Kiralık Aşk'ta evlenenler kervanına bir isim daha katılmak üzere...

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:25
Puan Ver : Kiralık Aşk'ın Serdar'ı Osman Akça: Aldık Kızı(7/10)8


Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kitleyen Kiralık Aşk'ta Yasemin'i canlandıran Sinem Öztürk'ün reklam dünyasının başarılı ismi Mustafa Uslu ile nikah masasına oturmasının ardından, Serdar'ı canlandıran Osman Akça da evlilik yolunda ilk adımı attı. 38 yaşındaki oyuncu, nişanlandı.








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