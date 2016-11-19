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kiralık aşk'ın ömer'i barış arduç evlendi mi?

KİRALIK AŞK'IN ÖMER'İ BARIŞ ARDUÇ EVLENDİ Mİ?

Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.Dizide Elçin Sangu (Defne)ile aşk yaşayan Barış Arduç gerçek hayatta yine kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile aşk yaşıyor.

Tarih : 19 Kasım 2016, 09:24
Puan Ver : Kiralık Aşk'ın Ömer'i Barış Arduç Evlendi Mi?(10/10)11


Star Tv'nin fenomen dizisi Kiralık Aşk'ta Ömer karakterini canlandıran Barış Arduç kimdir? Dizideki rolü ve özel hayatıyla ilgili merak edilenler... BARIŞ ARDUÇ KİMDİR? Barış Arduç, 9 ekim 1987 yılında dünyaya geldi. Yüzme, futbol ve dalgıçlık gibi spor dalları ile uğraşan Barış Arduç Ekol Drama'da oyunculuk dersleri aldı.



Fotomodelik ve dublaj yapan Barış Arduç ilk olarak dikkatleri Benim İçin Üzülme dizisi ile çekti. Bu diziden önce Dinle Sevgili, Küçük Hanımefendi ve Pis Yedili dizilerinde rol alan Barış Arduç, 2013 sezonunda Bugünün Saraylısı dizisinde Selim karakterine hayat verdi. Ömür Gedik'in Paramparça klibinde rol alan Barış Arduç şu sıralar Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu ile birlikte rol alıyor. Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinde Ömer'i canlandırıyor. 2015 Mart ayında vizyona giren Racon: Ailem İçin adlı dizide Tekin karakterini canlandırmaya başlamış, ancak dizi başarılı olamadığı için yayından kaldırılmıştır. ‘Sadece Sen' adlı sinema filminde de son sahnede oynamıştır. Deliha adlı ilk sinema filminde rol almış olup senarist ve başrol oyuncusu Gupse Özay ile birliktedir.



Şimdilerde ise Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide Ömer karakteriyle başrol oyuncusudur. Barış Arduç kendi sözler ile oyunucluğa nasıl başladığını şu cümlelere anlatıyor. "Kariyer planları yapmaya lise son sınıfta başladım. Yoğunlaştığım iki alan vardı biri spor akademisi diğeri konservatuar. Spor akademisine girdim ama ilk yılımda bırakmak durumunda kaldım bazı problemlerden dolayı. Kadere inanan biriyim.



Kader beni bir şekilde spor akademisinden ayırınca oyunculuğa yönlendirmiş oldu. Bende oyunculuğa dair neler yapabilirim diye düşünürken Ayla Algan'la tanıştım. Kamera önü oyunculuk eğitimini aldıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezinde teatral bir eğitim alarak ufak da olsa yaptığım işle alakalı bir fikrim oldu. Böylelikle ilk adımımı atmış oldum diyelim."

 



 



kaynak:yeniufuk



 







 








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