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'kiralık aşk'a gözyaşlarıyla veda

'KİRALIK AŞK'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisinin final bölümü çekimlerin duygu dolu anlara sahne oldu.

Tarih : 18 Ocak 2017, 15:32
Puan Ver : 'kiralık Aşk'a Gözyaşlarıyla Veda(7/10)8


'Kiralık Aşk' dizisi ekrana veda ediyor... 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölüm ile ekran yolculuğu sona erecek olan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.



Dizi ekibi, son kez bir araya geldi. 'Kiralık Aşk'ın usta ismi Nergis Kumbasar, veda anlarında gözyaşlarını tutamadı.



Onur Büyüktopçu, o anların videosunu instagram'da "Boğazımızda bir düğüm. #kiralıkaşkfinal" notuyla paylaştı. Nergis Kumbasar ise "Hepinizi çoook seviyorum" karşılığını verdi



 



kaynak:milliyet








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