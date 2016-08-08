KİRALIK AŞK YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Reyting rekorları kıran dizi Kiralık Aşk yeni sezonu ile içimizi ısıtacak bölümlerle yayınlanmaya hazırlanıyor. Kiralık Aşk sevenleri yeni bölümler için şimdiden hazırlanıyor. Aşk sahnelerine doyuran dizi Kiralık Aşk yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Kiralık Aşk 2. yeni sezon ne zaman?
Sezon içerisinde devam edecek mi bitecek mi tartışmaları içerisinde sezon finaline kadar giden Kiralık Aşk dizisinin 2.sezonun yayın tarihi belli oldu. Kiralık Aşk dizisi 23 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.
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