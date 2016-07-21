Star TV ekranlarının herkesler tarafından izlenen ve beğenilen dizisi Kiralık Aşk 52.bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki, Kiralık Aşk yeni sezon ne zaman başlayacak? Kiralık Aşk yeni sezonda izleyenleri neler bekleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar...



Başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Nergis Kumbasar, Salih Bademci gibi isimlerin oynadığı yapımcılığını ise Ortaks Yapım'ın üstlendiği Kiralık Aşk dizisinde heyecan sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına yakında başlayacak olan Kiralık Aşk dizisinin 1.sezonu Haziran ayında yayınlanan sezon finali ile sona ermişti. Sezon içerisinde devam edecek mi bitecek mi tartışmaları içerisinde sezon finaline kadar giden Kiralık Aşk dizisinin 2.sezonun yayın tarihi belli oldu. Kiralık Aşk dizisi 23 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.