O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kiralık aşk yeni sezon ne zaman başlayacak?

KİRALIK AŞK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının herkesler tarafından izlenen ve beğenilen dizisi Kiralık Aşk 52.bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki, Kiralık Aşk yeni sezon ne zaman başlayacak? Kiralık Aşk yeni sezonda izleyenleri neler bekleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:09
Puan Ver : Kiralık Aşk Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?(5/10)3


Başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Nergis Kumbasar, Salih Bademci gibi isimlerin oynadığı yapımcılığını ise Ortaks Yapım'ın üstlendiği Kiralık Aşk dizisinde heyecan  sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına yakında  başlayacak olan Kiralık Aşk dizisinin 1.sezonu Haziran ayında yayınlanan sezon finali ile sona ermişti. Sezon içerisinde devam edecek mi bitecek mi tartışmaları içerisinde sezon finaline kadar giden Kiralık Aşk dizisinin 2.sezonun yayın tarihi belli oldu. Kiralık Aşk dizisi 23 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.








Etiketler: Kiralık  Aşk  Yeni  Sezon  Ne  Zaman  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER