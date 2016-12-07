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kiralık aşk final mi yapıyor?

KİRALIK AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kiralık Aşk'ın Ocak ayında final yapacağı yönünde çıkan haberler, dizinin hayranlarını çok üzdü.

Tarih : 07 Aralık 2016, 09:43
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Kiralık Aşk'ın Ocak ayında final yapacağı yönünde çıkan haberler, dizinin hayranlarını çok üzdü. Sosyal medyada kampanya başlatan dizinin takipçileri bu kararı #KiralıkAşkFinalOlamaz etiketiyle protesto etmeye başladı. .



Dizinin yapımcısından açıklama geldi: FİNAL TARİHİ BELLİ DEĞİL





 



kaynak:hürriyet








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