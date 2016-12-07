KİRALIK AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kiralık Aşk'ın Ocak ayında final yapacağı yönünde çıkan haberler, dizinin hayranlarını çok üzdü.
Kiralık Aşk'ın Ocak ayında final yapacağı yönünde çıkan haberler, dizinin hayranlarını çok üzdü. Sosyal medyada kampanya başlatan dizinin takipçileri bu kararı #KiralıkAşkFinalOlamaz etiketiyle protesto etmeye başladı. .
Dizinin yapımcısından açıklama geldi: FİNAL TARİHİ BELLİ DEĞİL
kaynak:hürriyet
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