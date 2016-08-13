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kiralık aşk dizisiyle ilgili şoke eden gelişme

KİRALIK AŞK DİZİSİYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN GELİŞME

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran sevilen dizi 'Kiralık Aşk'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:44
Puan Ver : Kiralık Aşk Dizisiyle İlgili Şoke Eden Gelişme(0/10)


Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştıkları dizinin final sahnesinde Defne, Ömer'e sonunda kiralık aşk olduğunu itiraf etmişti. Nefes kesen bir sezon finali ile tatile çıkan dizinin yeni bölümleriyle ilgili son zamanlarda bomba bir iddia kulislerde dolaşıyor.Heyecanlı bir düğün sahnesi ile sona eren dizinin yeni sezonda Barış Ardunç'un hayat verdiği Ömer İplikçi'nin İtalya'ya gidip orada evlendiği ortaya çıkacak. Kulaktan kulağa dolaşan bu iddiaya göre, yapım şirketi bu nedenle Ömer'in İtalya'dan gelecek eşini oynacak güzel bir oyuncu arıyor.








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