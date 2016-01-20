

Star TV'nin sevilen yapımlarından Kiralık Aşk dizisi, Türkiye'de dizi sektöründe daha önce yapılmayan bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.. dizide Ömer karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un Zatürre hastalığına yakalanması sonucu tedavi gördüğü ve üç hafta süre boyunca çekimlere katılamaması nedeniyle dizinin yönetmeni türk dizi tarihinde daha önce yapılmayan bir projeye imza atacak.







Star TV'nin izlenme rekorları kıran Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç'tan gelen haber hayranlarını üzdü. Zatürre hastalığına yakalanan Barış Arduç, üç hafta Kiralık Aşk'ta olmayacak! Fakat, sevilen oyuncu farklı bir yöntemle yeni bölümlerde görülecek.







KİRALIK AŞK BİR İLKE İMZA ATIYOR!







Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'a nazar değdi. Performansı ve vücut diliyle genç kızların gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu Barış Arduç, zatürre hastalığına yakalandı. Kiralık Aşk'ta Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu, üç hafta dizide olmayacak. Ancak çekimlere katılamayan Barış Arduç, Türkiye'de ilk kez denenecek bir yolla Kiralık Aşk'ın yeni bölümlerinde görülecek. Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kiralık Aşk, televizyon tarihinde bir ilke imza atacak. Zatürreye yakalanması nedeniyle çekimlere katılamayan yakışıklı ve başarılı oyuncu Barış Arduç, ilk kez denenecek bir yöntemle Kiralık Aşk'ın yeni bölümlerinde görülecek. Uzun bir süre çekimlerde yer alamayacak olan Barış Arduç, yeni bölümlerde flashbackler (geriye dönüş) yöntemiyle ekranlarda görülecek. Kiralık Aşk'ın yapımcısı Haktan Pak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez yapılacak olan özel bir bölüm ile izleyici karşısında olacaklarını belirtti.