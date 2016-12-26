KİRALIK AŞK BİTİYOR MU? İŞTE ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
Kiralık Aşk final tarihi netleşti. Başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı romantik komedi türündeki dizinin biteceği tarih sosyal medya üzerinden açıklandı. Peki, Kiralık Aşk ne zaman bitiyor?
Kiralık Aşk bitiyor mu? Soruları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, dizinin takipçileri yapımcıdan gelen açıklamayla rahat bir nefes almıştı. Sevilen diziyle ilgili gelen son haber dizinin takipçilerini üzdü. Star TV'de izleyiciyle buluşan romantik komedi türündeki Kiralık Aşk dizisinin biteceği tarih, dizinin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu. Peki, başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı Kiralık Aşk finali ne zaman yapacak?
Kiralık Aşk'ın bitiş tarihiyle ilgili yapılan açıklamada; "Geçen yıldan beri izleyicisi ile buluşan Kiralık Aşk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu güzel serüvende bizi destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan tüm izleyicimize çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Ortaks Yapım" ifadeleri kullanıldı.
kaynak:sabah
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