KİRALAMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Konutlarını günübirlik kiraya verenler ve motorlu araç kiralayan firmalar için yeni dönem başlıyor
Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak. Tutar sınırlaması olmaksızın tüm ödemelerin bu yolla yapılması gerekecek. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya yüzde 5 özel usulsüzlük cezası kesilecek. Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi ile kayıtdışı azalacak.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar