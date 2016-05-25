

Olay, Hacı Hasan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta meydana geldi.







Bir Rent A-Car firmasının yetkilileri, bir gün önce kiralanan 41 BF 253 plakalı otomobili kiralayan şahsa cep telefonuyla ulaşamayınca takip sisteminden belirledikleri aracın bulunduğu yere gitti.







Firma yetkilileri, arka kapısı açık halde buldukları otomobilin içerisinde battaniyeye sarılı bir cesetle karşılaştı, polise haber verdi.







İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin aracı kiralayan, Başiskele İlçesi'nde bir fabrikada çalışan Fahrettin Eski olduğunu tespit etti.







Polis, otomobilde bomba düzeneği olabileceği şüphesi üzerine bomba imha ekiplerinden yardım istedi.