KİRACILARA OCAK'TA YÜZDE 15,82 ZAM YAPILACAK
TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon oranları ile sözleşmesi Ocak ayında biten kiracılara, yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yeni enflasyon oranları ile sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.
BİN LİRAYA 158 LİRA ZAM
2017'de 1000 lira kira ödeyen bir kiracının 2018 yılında kirasına 158 lira eklenecek. Yıllık bazda 12 ay boyunca 12 bin lira ödeyen kiracı Ocak ayı zammıyla birlikte bir sene boyunca toplamda 13 bin 896 lira kira ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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