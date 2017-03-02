

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporuna göre toplam 1 milyon 449 bin kişi Maliye'ye hazır beyanname verirken bu kişiler toplam 46.3 milyar lira gelir sağladıklarını bildirdiler. Gelirin 33.7 milyarı kiradan oluştu. Ev veya dükkân başına yılda 23 bin 293 lira gelir elde ettiğini Hazır Beyan Sistemi ile Maliye'ye bildiren ev sahiplerinin kira geliri olarak 2015'te beyan ettiği tutar 27.2 milyar liraydı. 2015'te toplam 1 milyon 383 bin kişinin beyan ettiği konut başına kira 19 bin 675 liraydı. Bu rakamlar ev sahiplerinin geçen yıl yüzde 18 kira artışı yaptığını gösteriyor. (Oysa TÜİK'te ise 2015 kira enflasyonu yüzde 5.9 görünüyor.)







Hazır beyan sistemi dışında kira gelirini beyan eden yaklaşık 100 bin kişinin bu istatistiği değiştirme ihtimali bulunmuyor. 2016 kira vergisi 2015 gelirlerinden ödendiği için 2015'te yüzde 8.81 olan enflasyon oranının iki katından daha fazla olan kira artışı hem enflasyon hem de kaynak kullanımı açısından ekonomiyi olumsuz etkileyen konuların başında geliyor. Kira artışının bu kadar yüksek olmasının en büyük nedeni kira kontratlarının döviz cinsinden yapılmış olması ve dövizdeki artış sonucu Türk Lirası bazında da artmış olmasına bağlanabilir. Diğer yandan döviz bazlı gayrimenkul kiralarının artması diğer kiraları da artırıyor.







kaynak:milliyet