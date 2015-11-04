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kira artış hesabı ne kadar olacak, nasıl hesaplanacak?

KİRA ARTIŞ HESABI NE KADAR OLACAK, NASIL HESAPLANACAK?

Konutta kira artış oranlarının neye göre, nasıl yapılacağı,1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde belirlendi.

Tarih : 04 Kasım 2015, 09:19
Puan Ver : Kira Artış Hesabı Ne Kadar Olacak, Nasıl Hesaplanacak?(7/10)8


Konutta kira artış oranlarının neye göre, nasıl yapılacağı,1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde belirlendi.  Yeni kanuna göre  kira sözleşmelerinin yenileneceği dönemde uygulanacak artış bir önceki kira yılında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) belirlediği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenecek. 



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); bir önceki  aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ve on iki aylık ortalamalara göre farklı Yİ-ÜFE rakamları açıklıyor.  



Yeni Borçlar Kanunu'nda bir önceki kira yılında dikkate alınacak ÜFE değişim oranının nasıl hesaplanacağı açıklanmamıştır. Ancak bu konuda Yargıtay kararları mevcuttur. 6.Hukuk Dairesinin aldığı  kararda   “Kira artışı üretici fiyat endeksindeki (12 aylık ortalama) artış oranına göre belirlenmelidir” ifadeleri ile kira artışının hangi şekilde yapılacağı kesinleşmiştir.








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