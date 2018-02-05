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Kipa'nın Borsa Kotundan Çıkma Kararı Reddedildi

KİPA'NIN BORSA KOTUNDAN ÇIKMA KARARI REDDEDİLDİ

Kipa'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, borsa kotundan çıkma kararı kabul görmedi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Kipa'nın Borsa Kotundan Çıkma Kararı Reddedildi(5/10)1

Borsa kotundan çıkma kararı, Kipa'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sıfır oy aldı.

"MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEM DEĞİL"

Genel Kurul'da söz alan Migros Genel Müdürü Ömer Özgür Tort, "Kipa paylarının Borsa kotundan çıkarılmaya dair Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih ile genel kurul tarihi arasında geçen süre zarfında kararı değerlendirdiğimizde kolaylaştırılmış usulde birleşme için mutlaka yapılması gereken bir işlem olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

BusinessHT'nin haberine göre; Kipa'nın yüzde 3,75'i halka açık; 50 milyon 25 bin 473 adet hisse fiili dolaşımda, geriye kalanı Migros Ticaret'te. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirketin yüzde 95'ine sahip olan ortaklar kottan çıkış için karar alabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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