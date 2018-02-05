KİPA'NIN BORSA KOTUNDAN ÇIKMA KARARI REDDEDİLDİ
Kipa'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, borsa kotundan çıkma kararı kabul görmedi.
Borsa kotundan çıkma kararı, Kipa'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sıfır oy aldı.
"MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEM DEĞİL"
Genel Kurul'da söz alan Migros Genel Müdürü Ömer Özgür Tort, "Kipa paylarının Borsa kotundan çıkarılmaya dair Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih ile genel kurul tarihi arasında geçen süre zarfında kararı değerlendirdiğimizde kolaylaştırılmış usulde birleşme için mutlaka yapılması gereken bir işlem olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.
BusinessHT'nin haberine göre; Kipa'nın yüzde 3,75'i halka açık; 50 milyon 25 bin 473 adet hisse fiili dolaşımda, geriye kalanı Migros Ticaret'te. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirketin yüzde 95'ine sahip olan ortaklar kottan çıkış için karar alabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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