KİPA, ÇERKEZKÖY'DEKİ AVM'SİNİ ZARARINA SATTI
Kipa'ya ait Tekirdağ Çerkezköy'deki AVM, 44 milyon lira bedelle zararına satıldı.
Kipa'dan yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy AVM'yi 44,1 milyon TL bedelle sattığını duyurdu. Değerleme raporunda AVM'nin 50 milyon TL olduğu belirtilen şirketin bilançosunda, bu satıştan 7 milyon 721 bin 200 TL zarar yazıldığı da belirtildi. Açıklamada ayrıca AVM'nin değerinin altında satışın nedeni olarak genel pazar koşulları gösterildi.
MİGROS, KİPA'YI KOTTAN ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI
KİPA'nın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2018 tarihi itibariyle Şirketimiz mülkiyetinde yer alan gayrimenkullerden Çerkezköy Alışveriş Merkezi'nin Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti 'ne satışı 44.067.800 TL KDV hariç bedel ile tamamlanmış ve tapu devri gerçekleştirilmiştir."
Migros, geçtiğimiz günlerde Kipa'yı kottan çıkarmak için karar almıştı.
Kaynak: haberinburada
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