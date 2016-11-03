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kingston'dan 256 gb kapasiteli microsd kart

KİNGSTON'DAN 256 GB KAPASİTELİ MİCROSD KART

Kingston 256 GB kapasiteli yeni microSD kartı microSDXC Class 10 UHS-I'yı duyurdu.

Tarih : 03 Kasım 2016, 09:08
Puan Ver : Kingston'dan 256 Gb Kapasiteli Microsd Kart(10/10)9


Kingston 256 GB kapasiteli yeni microSD kartı microSDXC Class 10 UHS-I'yı duyurdu.    



 



Kingston, mobil cihazlar için ekstra depolama alanı sunan 256 GB kapasiteli yeni microSD kartı microSDXC Class 10 UHS-I'yı duyurdu. 12 megapiksel boyutunda yaklaşık 64.000 adet fotoğraf depolama alanı sunan microSD kart, 976 dakika boyunca 1080p (30fps) video kaydına da imkan tanıyor.



Pek çok tablet, akıllı telefon ve aksiyon kameralar için uyumlu olan microSDXC Class 10 UHS-I, suya, ısıya, şoka ve titreşime dayanıklı olması sayesinde verilerinizi zorlu şartlarda dahi koruyor. 256 GB haricinde 128 GB, 64 GB, 32 GB ve 16 GB kapasite seçenekleri de bulunan microSDXC Class 10 UHS-I, 45 MB/s okuma hızı ve 10 MB/s minimum data transfer hızı ile dikkat çekiyor.



GollerCepte'nin en popüler golünü Bruma attı








Etiketler: Kingston  Dan  256  Gb  Kapasiteli  Microsd  Kart    haber

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