

Kingston KC1000 NVMe PCIe SSD modeli duyuruldu. Haziran ortasında piyasaya çıkacak olan M.2 NVMe™ PCIe SSD, SATA tabanlı SSD modellerine göre 2 kattan daha hızlı ve 7200RPM sabit disklere göre ise 40 kattan daha hızlı çalışıyor. Bilgisayarlarını yoğun kullananlar için üretilen KC 1000, yüksek çözünürlüklü video kurgusu, veri görselleştirme, oyun oynama ve geleneksel depolama çözümlerinin veri talebine ayak uyduramadığı diğer yoğun veri yükü ortamları da olmak üzere, yüksek kaynak kullanımı gerektiren tüm uygulamalarda en düşük gecikme süresiyle performans artışı sunuyor.



“Günümüzde yoğun bir şekilde veri işlemesi gereken uygulamalar geliştikçe, pazarda mevcut olan yüksek performanslı profesyonel iş istasyonlarının ve en güçlü oyun bilgisayarlarının dahi gösterebileceği performansın sınırları zorlanmaya başlıyor. Dolayısıyla bilgisayarlarını yoğun bir şekilde kullanan ve yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcıların talepleri de sürekli olarak değişiyor.” diyen Kingston SDD Bölümü Yöneticisi Ariel Perez şöyle devam ediyor: “KC1000 medya ve tasarım profesyonelleri, oyun severler ve ultra düşük gecikme süresine sahip bir depolama çözümüne ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayacak mükemmel bir çözüm. Bu doğal NVMe cihazı sektörün en güçlü depolama çözümü olarak yüksek çözünürlüklü içerik transferinde, sanal gerçeklik uygulamalarında; hızlandırılmış oyun oynama ya da sıkışık son teslim tarihleriyle mücadelede rekabet avantajı sağlamak isteyen yaratıcı profesyoneller için geliştirildi.”



Saniye başına 290,000 IOPS'a kadar işlem yapabilen KC1000, 240GB, 480GB ve 960GB kapasite seçenekleriyle Haziran ortasından itibaren satışa sunulacak. Yüksek performanslı SSD, PCIe Gen3 x4 arayüzünü ve en son NVMe protokolünü destekliyor. Hızlı boot ve yükleme hızının yanı sıra sıralı okuma/yazma performansında da artış sunan KC1000; geliştirilmiş dayanıklılık ve enerji verimliliğini de beraberinde getiriyor. Kingston'ın yeni SSD'si, aşağıdaki alanlarda anında ve yüksek seviyede performans iyileştirmesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunuyor.