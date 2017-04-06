KİMYASAL SALDIRIDA ÖLENLERİN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI
ADANA BAŞSAVCILIĞI: YOĞUN KİMYASAL GAZA MARUZ KALARAK ÖLDÜLER
Otopsiye giren görevlilerin kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu elbise giydikleri belirtilen açıklamada, "Otopsideki ilk bulgulara göre, şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir.
Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir." denildi.
kaynak:abchaber
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