KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN
Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi.
Patlama ardından çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun camları kırılırken, burada çalışanlardan Ersin Acer hafif yaralandı.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
kaynak:hurriyet
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