Kayserispor Transfere Doymuyor
Tarihin En Keskin Lazerini Ürettiler!
İzmir Polisiden Sigara Kaçakçılarına Büyük Darbe
Kaliteli Uyku İçin Karpuz Çekirdeği Ve Kiraz Tüketin Önerisi
Manisa'da 3.7 Şiddetinde Deprem
Bodrum Küdür Sit Alanında Yangın Çıktı
Lüks Rezidansa Narkotik Baskını!
Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !
Japonya'da Sel Felaketi
Çanakkale'de Top Mermisi Patladı!
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Microsoft Binlerce Kişiyi Neden İşten Çıkaracak ?
Zte Nubia N2 Ne Zaman Çıkacak?
Vivo X9S Plus'ın Görüntülerini Yayınladı
Meizu Pro 7'nin İkinci Ekranı Nasıl Olacak?
Asus Zenfone 4 Max Ortaya Çıktı
Moto Z2 Force'dan Haber Var
Kimyasal Madde Deposunda Patlama Ve Yangın
Terör Örgütü Pkk'ya Operasyon !
Kestane Balının Mucize Faydaları

KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN


KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN
Tarih : 06 Temmuz 2017, 09:17
Puan Ver : Kimyasal Madde Deposunda Patlama Ve Yangın(9/10)6


Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi.



Patlama ardından çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun camları kırılırken, burada çalışanlardan Ersin Acer hafif yaralandı.



3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



 



 



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Kimyasal  Madde  Deposunda  Patlama  Ve  Yangın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER