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kimseye diz çökmedim

KİMSEYE DİZ ÇÖKMEDİM

9 Haziran'da Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek Dick Advocaat, yeni görevi hakkında ilk kez konuştu

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:13
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Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda Milli Takımı'nın en yaşlı teknik direktörü olacak 69 yaşındaki Dick Advocaat, "Milli takımın başına geçmek gibi bir düşüncem yoktu. Kendimi aday olarak bile görmüyordum. Beni kim önerdi onu da bilmiyorum. Henk ten Cate geçecekti ama olmadı. Geçse de benim için sorun olmazdı. O olmayınca bana geldiler' dedi. İş almak için üçüncü kişilere ihtiyaç duymadığını belirten, Fenerbahçe'nin hocası, "Gerçekten bu iş için bir arzum yoktu. Bu işi almak için birilerinin önünde diz çökmem çok saçma olurdu' ifadelerini kullandı. Advocaat, 4 Haziran'da sona erecek Süper Lig mücadelesinin ardından sarılacivertli kulüple bağlarını kopartarak yeni macerasına yelken açacak.

 



 



kaynak:sabah








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