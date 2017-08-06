KİMSENİN EKMEDİĞİNİ EKTİ, KİLOSU 25 LİRADAN SATIYOR
Bursa Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci Salih Arsil, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti. Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor.
2 DÖNÜM ARSAYA 300 AĞAÇ DİKTİ
Arsil'in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor. 2 dönüm alana 300 yaban mersini ağacı diken Arsil'den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.
KİLOSU 25 LİRA
Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı. 6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım. Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara'da yetişen ilk bahçe. 2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Pierre Webo: Aykut Hoca Beni İsterse Hemen Gelirim
- Beşiktaş'ın Yeni Transferi Lens, Süper Kupa Finalini Samsun'da İzleyecek
- Lens: Hedefim Üst Seviyede Oynamaktı, Bu Yüzden Gerçekler Acıtır
- Inter, Tolgay Arslan İçin Beşiktaş'a 2 Milyon Euro + Medel'i Teklif Etti
- Beşiktaş, Jeremain Lens Transferini Kap'a Bildirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Füze Denemelerinden Vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye Bm'den Yeni Yaptırımlar
- Trump'ın Televizyon Yıldızı Olan Eski Eşi, Türkiye Hayranı Çıktı
- F Klavyenin Ustasından Aldığı Eğitim İle Dünyada Kırılmadık Rekor Bırakmadı
- Venezuela'da Büyük Hesaplaşma! Askerler Savcılığı Kuşattı
- Esrar Cennetine Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar