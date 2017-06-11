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kimsenin beklemediği transferler yapabiliriz!

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ TRANSFERLER YAPABİLİRİZ!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferlere dair açıklamalarda bulundu.

Tarih : 11 Haziran 2017, 11:22
Puan Ver : Kimsenin Beklemediği Transferler Yapabiliriz!(8/10)7


Yayıncı kuruluşa konuşan Başkan Orman, transfer için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Marcelo'nun sözleşmesini uzattık. Çok düzgün bir karakter. Tam bir Beşiktaş futbolcusu. Çok beğendiğim, kıymet verdiğim bir futbolcu. Efes maçı öncesi ailesi ile birlikte o maça gelmişti. O kadar Beşiktaşlı. Tabii bu futbol. Profesyonel bir oyun. Burada önemli olan oyuncunun ne isteği. Burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Gitmek isterse de konuşuruz. Gelen teklifler düşünebileceğimiz seviyelerde" dedi.



Aboubakar'ın kalmak istediğini aktaran Orman, "Aboubakar kalmak istiyor. Biz de kalmasını istiyoruz. UEFA ile yaptığımız anlaşma var. Bu anlaşmalara bağlı olarak kalabilmesi için uğraşıyoruz. Zaman içinde netleşir. Şimdi kalacak veya gidecek demek için erken. Lens için daha önceden de açıklamıştım. Bizim için elzem bir durum değil. Kanatlarda Quaresma, Babel var. Gökhan Töre de geliyor.



 



 



 



 



kaynak:iha








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