'Kimse Yok Mu' derneğine yapılan operasyondan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin de bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınması üzerine çalışma başlatıldı.







Soruşturma kapsamında, 18 ilde operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı.







Şüphelilerden 77'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de farklı soruşturmalardan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Bir şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.