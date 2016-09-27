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kimse yok mu derneği'nin yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı!

KİMSE YOK MU DERNEĞİ'NİN YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ 41 KİŞİ YAKALANDI!

'Kimse Yok Mu' derneğine yapılan operasyondan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı.

Tarih : 27 Eylül 2016, 14:27
Puan Ver : Kimse Yok Mu Derneği'nin Yöneticisi Ve Üyesi 41 Kişi Yakalandı!(0/10)


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,  aralarında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin de  bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınması üzerine çalışma  başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, 18 ilde operasyon düzenleyen İstanbul Mali  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin  yöneticisi ve üyesi 41 kişi yakalandı.



Şüphelilerden 77'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de farklı  soruşturmalardan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Bir şüphelinin ise aranmasına devam  ediliyor.








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