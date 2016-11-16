

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kimse Yok Mu Derneği'nin Adana Şubesi'ne yönelik soruşturma başlattı. FETÖ kapsamında başlatılan soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.







Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, derneğin yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 20 adrese giden ekipler, burada 4'ü kadın olmak üzere 19 kişiyi gözaltına aldı.







Gözaltına alınanlar arasında avukat, işadamı, mühendis ve kamu çalışanlarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







KURBAN BAĞIŞLARINI KESMEMİŞLER







Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunma, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne finansman sağlama suçlamalarıyla bu sabah 19 yöneticisi gözaltına alınan Kimse Yok Mu Derneği Adana Şubesi'nde ele geçirilen belgeler ve dijital veriler inceleniyor. Kimse Yok Mu Derneği tarafından yapılan mali iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı, dernek kayıtlarında olması gereken bağış, burs bilgilerine rastlanılmadığı belirtildi.







Dernek tarafından gerçekleştirilen alımların sadece dernek üyelerine ait şirketlerden yapıldığı belirtilen raporda, 2010 ve 2011 yılında derneğe yapılan kurban bağışlarıyla ilgili de usulsüzlük tespit edildi.







kaynak:haberekspres