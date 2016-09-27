O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kimse yok mu derneğine fetö operasyonu

KİMSE YOK MU DERNEĞİNE FETÖ OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Tarih : 27 Eylül 2016, 09:51
Puan Ver : Kimse Yok Mu Derneğine Fetö Operasyonu(0/10)


Kurban bağışı paralarını FETÖ'ye aktardığı gerekçesiyle "Kimse Yok Mu" derneği hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 121 şüpheli, 'silahlı terör örgütü yönetmek ve üye olmak', 'terörizmin finansmanı', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet'le suçlanıyor.



MASAK ve Mülkiye Müfettişlerinen raporları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 121 şüpheli hakkında gözaltı, arama kararı verildi.








Etiketler: Kimse  Yok  Mu  Derneğine  Fetö  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER