

Kurban bağışı paralarını FETÖ'ye aktardığı gerekçesiyle "Kimse Yok Mu" derneği hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 121 şüpheli, 'silahlı terör örgütü yönetmek ve üye olmak', 'terörizmin finansmanı', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet'le suçlanıyor.



MASAK ve Mülkiye Müfettişlerinen raporları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 121 şüpheli hakkında gözaltı, arama kararı verildi.