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kimse yok mu derneği kapatıldı

KİMSE YOK MU DERNEĞİ KAPATILDI

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'yle, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin kapısına mühür vuruldu.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:49
Puan Ver : Kimse Yok Mu Derneği Kapatıldı(8/10)5


Derneğin Sultanbeyli'deki genel müdürlük binası boşaltılarak, tabelaları söküldü, kapısına mühür vuruldu.



Derneğin Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak'taki Avrupa Temsilciliğinin de tabelaları sökülürken, kapısına mühür vurulduğu öğrenildi.








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