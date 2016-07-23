Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'yle, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin kapısına mühür vuruldu.