

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde parti içindeki tartışmalara da değinerek "Şahsım dahil hiç kimse kendini davanın üzerinde göremez." dedi.



"HİÇ KİMSE KENDİNİ DAVANIN ÜZERİNDE GÖREMEZ"



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"AK Parti kardeşliğin partisidir. Birileri bizim partideki değişimle ilgili sözlerimizi ısrarla farklı yönlere çekmenin gayreti içindedir. Kurucularımızdan, milletvekillerimize, kadın ve gençlik kollarımızdan ailelerimize kadar herkes bu salondadır. Yol arkadaşlığı asla kişilerle kaim değildir. Şahsım dahil hiç kimse kendini davanın üzerinde göremez. Aynı zamanda bu davanın her bir ferdi ülkemize yaptığı hizmetler itibarıyla başlı başına bir abidedir. Hiç kimse bilmese, takdir etmese de ben bunların hepsini de çok iyi biliyorum. İyi ki varsınız.



"BU BİR AKIL TUTULMASIDIR"



Türkiye'ye yönelik her saldırı, her engel, her bela bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. AK Parti'yi yıkmadan Türkiye'yi yıkamayacağının görenler partimizi de hedef alıyorlar. Bu yolda aynı şekilde devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izni ile bize kimse zarar veremez. Böyle bir milleti ana muhalefet partisinin yaptığı gibi yalanla, hakeretle kendine ram edeceğini sanmak akıl tutulmasıdır. İktidara ilk geldiğimiz yıllarda vesayet odakları ile birlikte hareket etmeyi, milletin rızasını kazanmaya tercih edenler vardı. Bugün onların esamesi okunmuyor.



"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARI SİYASİ CESET HALİNE GELDİ"



Teröristler dağlarda birer birer imha edilirken onların uzantıları da birer siyasi ceset haline dönüşmüşlerdir. Devlet ve toplum hayatımızın içine kanser hücresi gibi sızmaya çalışanlar ortaya çıktı. FETÖ, militanları aracılığıyla millete boyunduruk vurmaya çalıştı. Şimdi yalanlar ve bu yalanlarla kendilerini kurtarma gayreti. Bunlarla ilgili davalar da yavaş yavaş sonuçlanmaya başladı. Siz onların yaptıkları şovlara, kılıç artığı elemanların oralarda yürüttüğü provokasyona bakmayın.



"FETÖ SAPKIN BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ"



Türkiye'nin FETÖ terör örgütü ile ilgili girişimleri yavaş yavaş da olsa netice vermeye başlamıştır. Mahkumiyet kararları da onlara ulaştırılıyor. Yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Şimdi uluslararası hukuk açısından da göreceğiz. Ne doğuda ne batıda bu örgütün hiçbir mensubu eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır. Bir gün mutlaka FETÖ ihanet çetesi mensubu herkes ihanetin hesabını verecek. Artık vatansız olduklarını bir marifet gibi anlatanların yaşayacakları pişmanlığın bir faydası olmayacak. Açık konuşmak, adını doğru koymak lazım. FETÖ geldiği nokta itibarıyla sapkın bir harekete dönüşmüştür.



"HUKUK KARARINI VERDİ, BİTTİ O İŞ"



FETÖ din içinde de paralel yapı oluşturdu. Açık konuşmak, adını doğru koymak lazım. FETÖ geldiği nokta itibarıyla sapkın bir harekete dönüşmüştür. İslam'ın ana çizgisinden sapan her yapıya imkanını sonuna kadar açan Batı'nın bunları niçin sahiplendiğini artık daha çok anlıyoruz. Şu anda Batı'da olanlar. FETÖ nerede o da Batı'da. FETÖ'nün de yine Avrupa'nın değişik ülkelerinde yapılanmalarını yaptıklarını görüyoruz. Ne demek iltica ettiler? Bunlar hain, katil. Bizim mahkemelerimizin bunlar hakkında verdiği kararlar var ve bizden birilerini istemeye kalkıyorlar. Kusura bakmayın. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin. Senden istediğim zaman yargı diyorsun. Bizde de yargı var, hukuk kararını verdi o iş bitti."































Kaynak: haberinburada



