

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında YSK'nın seçmen bilgilerini CHP'ye verdiğini belirterek CHP yönetiminin bu bilgileri CHP İzmir Teşkilatı'na verdiği ve bu sırada bilgilerin sanal ortama sızdığını belirtti.



Bakanlar Kurulu'nda Mernis sistemi hakkında detaylı bilgi aldığını da vurgulayan Başbakan, "Devletin bu konuda bir güvenlik sıkıntısı yok" dedi.