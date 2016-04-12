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KİMLİK BİLGİLERİ CHP İZMİR İL TEŞKİLATI'NDAN SIZDI


KİMLİK BİLGİLERİ CHP İZMİR İL TEŞKİLATI'NDAN SIZDI
Tarih : 12 Nisan 2016, 09:36
Puan Ver : Kimlik Bilgileri Chp İzmir İl Teşkilatı'ndan Sızdı(7/10)5


Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında YSK'nın seçmen bilgilerini CHP'ye verdiğini belirterek CHP yönetiminin bu bilgileri CHP İzmir Teşkilatı'na verdiği ve bu sırada bilgilerin sanal ortama sızdığını belirtti.



Bakanlar Kurulu'nda Mernis sistemi hakkında detaylı bilgi aldığını da vurgulayan Başbakan, "Devletin bu konuda bir güvenlik sıkıntısı yok" dedi.








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