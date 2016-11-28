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kim 'yoldaşı' castro için üç günlük ulusal yas ilan etti

KİM 'YOLDAŞI' CASTRO İÇİN ÜÇ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Kuzey Kore, cuma gecesi hayatını kaybeden Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro için üç günlük ulusal yas ilan etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Fidel Castro'nun ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 16:52
Puan Ver : Kim 'yoldaşı' Castro İçin Üç Günlük Ulusal Yas İlan Etti(10/10)9


Kuzey Kore, cuma gecesi hayatını kaybeden Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro için üç günlük ulusal yas ilan etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Fidel Castro'nun ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Kim, ‘Kore halkının yakın dostu ve yoldaşı' olarak tanımladığı Castro için şu satırları kaleme aldı: “Yoldaş Fidel Castro Ruz, Küba halkının olağanüstü lideri ve emperyalizme karşı bağımsızlıkta, sosyalizmde ve adalette fark yaratan katkılar yapmış seçkin bir siyasal aktivistti. Küba'nın egemenliği ve itibarını savunmuş, Batı Yarımküre'de ilk kez halkların gerçek efendiler olduğu sosyalist bir sistem kurmuştu.”



‘Castro'nun Kore'nin ‘ulusal birleşmesine' destek verdiğini kaydeden Kim, “Castro ölse bile onun değerli kahramanlığı iki ülke halkının ve ilerici insanoğlunun kalbinde sonsuza dek yaşayacak” ifadelerini kullandı. Bu arada Kuzey Kore, Castro'nun ölümü nedeniyle bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan etti.



 



 



kaynak:milliyet








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