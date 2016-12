Başbakan Binali Yıldırım, İsrail ile varılan mutabakatı önemsediklerini belirterek, anlaşmanın detaylarını aktardı. Başbakan Yıldırım, "Tazminatı anlaşma yürürlüğe girdikten sonra İsrail tarafı toptan yatıracak ve hak sahiplerine ulaştırılması Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin teminatı altında olacaktır. Bu ikili bir anlaşmadır. İkili anlaşmanın diğer anlaşmaların üzerinde bir statüsü vardır. Geçerli olan anlaşma bu olacaktır" dedi.







Başbakan Yıldırım, İsrail ile varılan anlaşmayla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. 10 bin tonluk bir yardım yapılacağını belirten Yıldırım, yardımın AFAD Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşeceğini ve birçok kurumun da buna katkı sağlayacağını söyledi. Anlaşmanın yarın imzalanacağını ifade eden Yıldırım, "Bakanlar Kurulu TBMM'ye havale edecek ve TBMM onayı da hemen onun arkasından gerçekleşecek" dedi.







Normalleşmenin her alanı kapsadığını ifade eden Başbakan Yıldırım, ekonomik ilişkiler ve bölgesel iş birliklerinin önde geldiğini söyledi.







Elçilerin atanmasına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "En kısa sürede atanacak. Bu mutabakat metinlerinin iki tarafça onay sürecinin tamamlanması ile takvim başlar. Ondan sonraki süre artık haftalar anlamına gelir. Dışişleri Bakanlığı en uygun bir ismi atar" diye konuştu.







"BU NOKTAYA GELMEK YILLAR ALDI"







Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Sizce ilişkiler gerçekten normale dönecek mi? Yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalacak?" sorusu üzerine "Anladığım kadarıyla sen bu mutabakattan emin değilsin. Bu noktaya gelmek yıllar aldı. Önemli bir adımdır. Bundan sonrası gelişmelere göre değerlendirilecek bir husustur. Bu mutabakatı en iyi şekilde işletmek için İsrail ve Türk hükümetine görevler düşmektedir. Bu mutabakatı en iyi şekilde işletmek, bölgede ilişkileri normalleştirmek hem Türk halkının hem de İsrail halkının yararınadır. Bu konuda gereken gayretin gösterileceğine inanıyorum" dedi.







"Türkiye'de Hamas ofisi var mı" sorusuna ise Yıldırım, "Türkiye'de Filistin ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini takip edilmesi için gerekli diplomatik mekanizmalar olmaya devam edecektir" cevabını verdi.







"TAZMİNATI ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA İSRAİL TARAFI TOPTAN YATIRACAK"







Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda ise Yıldırım şu bilgileri verdi:







"Tazminatı anlaşma yürürlüğe girdikten sonra İsrail tarafı toptan yatıracak ve hak sahiplerine ulaştırılması Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin teminatı altında olacaktır. Bu ikili bir anlaşmadır. İkili anlaşmanın diğer anlaşmaların üzerinde bir statüsü vardır. Geçerli olan anlaşma bu olacaktır. Şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarıyla da görüşmeler öncesinde yapılmıştır. Gerekirse tekrar bu görüşmeler yapılabilecektir."







Bir gazetecinin "İsrail'den sonra Rusya ile normalleşme süreci olur mu?" sorusu üzerine Başbakan Yıldırım şu yanıtı verdi:







"Niye olmasın. Türk milleti de Rus milleti de bu krizin ortadan kalkmasını istiyor. Bize düşen de bir an önce vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılamak olmalıdır. Bu yönde de güzel gelişmeler var. Yakın zaman da paylaşacağız."







Elektrik ve su konusunun acil bir konu olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bunun için gereken her türlü çalışma yapılacak. Bu konuda katılmak isteyenler varsa memnuniyetle bunu da kabul edeceğiz" dedi.







"ALMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI İNCİRLİK'İ RAHATLIKLA ZİYARET EDEBİLİR"







Alman Savunma Bakanlığının İncirlik ziyareti talebine ilişkin ise Yıldırım, "Türkiye izin verecek. Almanya Savunma Bakanlığı İncirlik'i rahatlıkla ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.







Türkiye'nin Gazze'ye ambargoyu kısmen de olsa tanıdığına yönelik görüşlere katılmadığını belirten Yıldırım, "Orada bir fiili durum var. Oradaki insanların dünya ile ilişkisi yok. Gayri insani şartlarda ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Biz insani ve milli bir görev yapıyoruz. Bu insanları dünyaya açmak, en temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. Türkiye burada bir kez daha bölgede mazlum, mağdur ve ezilen halkların hamisi olduğunu ortaya koymuştur. O bakımdan bu mutabakatı önemsiyoruz kim ne derse desin" açıklamasında bulundu.







Gazze'nin yeniden inşası için götürülecek inşaat malzemelerine yönelik ise Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:







"Her şey Türkiye'nin gözetiminde ve kontrolünde. Amaç her türlü insani yardımın ve orada tahrip olmuş alt yapının yeniden yapılması, oradaki insanların nefes almasının, hayata dönmesinin sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik her türlü faaliyet tarafımızdan koordine edilecek. İsrail hükümetinin de iş birliğiyle kolaylaştırılacaktır. İşin özü budur."







"SÖYLENEN NE OLURSA OLSUN AMAÇ FİLİSTİN VE GAZZE'DE SIKINTI YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZE ERİŞİMİN SAĞLANMASIDIR"







Başbakan Yıldırım bir gazetecinin ise "Doğalgaz anlaşmaları da bu anlaşmanın içerisinde mi? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 'Denizden Gazze'ye abluka bundan sonra da devam edecektir' diye bir açıklaması var. Bununla ilgili bir değerlendirme de bulunabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:







"Biz ilişkilerin normale dönüştürülmesini konuşuyoruz. Normalleşme başlasın ondan sonra hangi konuda ne kadar iş birliği yapacağımız iki ülkenin gayretleriyle doğru orantılıdır. Bu detayları şimdiden konuşmanın bir anlamı yok. Mutabakatın içeriği bellidir. Söylenen ne olursa olsun amaç Filistin ve Gazze'de sıkıntı yaşayan kardeşlerimize erişimin sağlanmasıdır."







Bir basın mensubunun "İsrail'in Hamas'a, Gazze'ye ve Filistin'e bir saldırı gerçekleştirmeyeceğine yönelik taahhüt istendi mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Biz bir ateşkes anlaşması imzalamıyoruz. Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normale dönüştürülmesi hususunda mutabakata vardık. Burada savaşı tetikleyen, savaşı durduran, konumuzla ilgisi olmayan hiçbir hüküm yok. 3 tane husus var. Birincisi, Türkiye'den özür dilenmesi. İkincisi, Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlere tazminat ödenmesi. Üçüncüsü, Filistin ve Gazze'ye erişimdeki zorlukların ortadan kaldırılmasıydı ve anlaşıldı" açıklamasını yaptı.







Başbakan Yıldırım, yardımın Mersin'den hareket edeceğini söyledi.